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Происшествия 4 февраля 2025 10:05

Прокуратура организовала проверку после падения кирпичей с фасада казанской многоэтажки

Прокуратура организовала проверку после информации о падении кирпичей с фасада многоэтажного дома в Казани.

Жильцы дома №4 на улице Терегулова много раз жаловались, что падающие кирпичи представляют опасность не только для людей, но и для их автомобилей.

Жители настаивают на ремонте, но управляющая компания никаких мер не предпринимает.

Прокуратура Приволжского района Казани организовала проверку и даст оценку действиям управляющей компании.

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