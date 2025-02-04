Прокуратура организовала проверку после падения кирпичей с фасада казанской многоэтажки
Прокуратура организовала проверку после информации о падении кирпичей с фасада многоэтажного дома в Казани.
Жильцы дома №4 на улице Терегулова много раз жаловались, что падающие кирпичи представляют опасность не только для людей, но и для их автомобилей.
Жители настаивают на ремонте, но управляющая компания никаких мер не предпринимает.
Прокуратура Приволжского района Казани организовала проверку и даст оценку действиям управляющей компании.