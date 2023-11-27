Прокуратура организовала проверку информации о выселении 90-летней бабушки в Казани

Прокуратура Татарстана организовала проверку информации о выселении 90-летней бабушки в Казани, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Ранее в одном из местных Telegram-каналов появилась информация о том, что 90-летняя пенсионерка утратила право собственности на квартиру несколько лет назад, о чем узнала совершенно случайно. В настоящее время собственником недвижимости стала ее племянница, которая и выиграла суд о выселении.

Отмечается, что приставы требуют съехать из квартиры в помещение, которое непригодно для проживания.

«Надзорное ведомство даст правовую оценку сложившейся ситуации, в том числе законности и обоснованности решений судебных приставов. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – отметили в прокуратуре.