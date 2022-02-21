Прокуратура оценит работу коммунальщиков под Казанью, где едва не завалило снегом детей

Прокуратура проверила информацию о том, что в Песчаных Ковалях снег едва не упал на двух детей, и установила, что инцидент произошел возле дома №3А на улице Октябрьской.

Управлением дома занимается УК «Экономстрой+». Ранее надзорное ведомство уже предостерегало руководителя этой компании о недопустимости нарушения закона.

Ведомство оценит работу коммунальщиков, в данный момент решается вопрос о возбуждении административного дела. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что мать спасла своих детей от огромной кучи снега, упавшей с крыши в Татарстане. Момент падения снега с крыши попал на видео.