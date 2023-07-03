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Прокуратура обжалует приговор в отношении экс-зампреда «Татагропромбанка»
Прокуратура обжалует обвинительный приговор бывшему зампреду — и.о. предправления «Татагропромбанка». По мнению гособвинителей, судебное решение является необоснованным – как в части переквалификации действий подсудимого, так и в части назначенного ему наказания. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
В прениях прокуратура запрашивала для экс-зампреда 4 года колонии.
Ранее Вахитовский районный суд Казани признал мужчину виновным в злоупотреблении полномочиями с ущербом в 43,7 млн рублей, переквалифицировав его действия на более мягкие.
Подсудимому назначили наказание в виде 2 лет «условки», после чего его освободили от наказания за истечением срока давности.
Вину в преступлении подсудимый не признал.
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