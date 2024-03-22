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Прокуратура обжалует приговор казанцу за убийство, при попытке заступиться за сотрудника
Прокуратура намерена обжаловать приговор жителю Казани, дело которого переквалифицировали с убийства на превышение пределов необходимой обороны. Об этом сообщил официальный представитель прокуратуры РТ Руслан Галиев.
По версии следствия, в июле прошлого года Достон Мирзоев напал на троих мужчин – одного он убил, а двум другим нанес побои.
Как установил суд, в июле прошлого года трое пьяных мужчин напали на прохожего и повара кафе на Мавлютова. Достон Мирзоев вступился за них, схватил нож и убил одного налетчика, двух других покалечил.
Изначально подсудимый обвинялся в убийстве и двух эпизодах покушения на убийство. Прокуратура запросила для Мирзоева 17 лет колонии строгого режима.
Однако суд вынес совсем другой приговор, переквалифицировав действия мужчины. За превышение пределов необходимой обороны и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью Мирзоеву назначили наказание в виде двух лет и двух месяцев исправительных работ с удержанием десяти процентов от заработка.
При этом подсудимому зачли время содержания под стражей и освободили от отбытия наказания ввиду истечения срока. Мирзоева освободили в зале суда.
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