Прокуратура обязала власти Мензелинска установить освещение на 12 улицах

В Мензелинске на улицах Октябрьская, Мусы Джалиля, Социалистическая, Красноармейская, Максима Горького, Гоголя, Головина, Пионерская, Г. Хадимухаметова, Некрасова, Гордова, Гастелло, на пересечение улиц Юбилейная и Лесная, а также напротив детского сада «Балачак» отсутствуют фонари.

После вмешательства прокуратуры Мензелинского района суд постановил признать бездействие местного Исполкома незаконным и обязать местные власти обеспечить эти улицы освещением.

Районная прокуратура взяла на контроль устранение нарушений.