Прокуратура обязала дроппера вернуть деньги, украденные у матери бойца СВО из РТ

Прокуратура обязала дроппера вернуть матери бойца СВО из Татарстана похищенные у нее деньги.

Как сообщает прокуратура РТ, 1 апреля 2025 года 70-летней женщине, жительнице Набережных Челнов, в мессенджере написала «бывшая коллега», которая сообщила, что ей позвонит некий инспектор Морозов. Во время звонка лжеинспектор рассказал пенсионерке, что ее подозревают в переводе денег за рубеж, а из-за контактов с бывшей коллегой она стала фигурантом уголовного дела. После этого ей позвонил якобы сотрудник ФСБ, рассказал, что из-за перевода денег в другую страну ее деньги могут украсть мошенники, и предложил «безопасный счет» для их хранения. После получения денег аферисты перестали выходить на связь.

Часть денег, 600 тысяч рублей, была перечислена на карту дроппера из Белгородской области. Уже позже, во время судебного заседания, мужчина рассказал, что сдал свою карту в аренду за 10 тысяч рублей. Суд обязал его вернуть все деньги, решение уже вступило в силу.