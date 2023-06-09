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Прокуратура РТ требует построить дорогу к участкам многодетных семей в Кощаково
В результате проверки земельного законодательства прокуратура Пестречинского района выявила нарушения. Местные власти власти не обеспечили строительство дороги к земельным участкам для многодетных семей на территории села Кощаково. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Установлено, что в адрес руководителя Исполкома района было представление об устранении нарушений и привлечении виновных к ответственности. Однако требования не были выполнены.
В связи с этим сотрудники надзорного ведомства обратились с иском в суд о понуждении к выполнению требований. В настоящее время иск находится на стадии рассмотрения.
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