Прокуратура РТ требует построить дорогу к участкам многодетных семей в Кощаково

В результате проверки земельного законодательства прокуратура Пестречинского района выявила нарушения. Местные власти власти не обеспечили строительство дороги к земельным участкам для многодетных семей на территории села Кощаково. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Установлено, что в адрес руководителя Исполкома района было представление об устранении нарушений и привлечении виновных к ответственности. Однако требования не были выполнены.

В связи с этим сотрудники надзорного ведомства обратились с иском в суд о понуждении к выполнению требований. В настоящее время иск находится на стадии рассмотрения.