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Руc Тат
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Происшествия 29 июня 2023 14:58

Прокуратура обнаружила нарушения в работе Комитета спорта исполкома Казани

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Сотрудники надзорного ведомства провели проверку в работе Комитета физической культуры и спорта Исполкома Казани и выявили нарушения. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как удалось выяснить, руководство комитета производило несвоевременный расчет с сотрудниками при увольнении и выходе в отпуск. Кроме того, в организации не проводили обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда.

Таким образом в адрес руководителя Исполкома города внесено представление об устранении нарушений закона и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. Стоит отметить, что в отношении ряда сотрудников комитета также возбуждены административные дела.

В настоящее время акты реагирования находятся на рассмотрении.

#исполком казани #Прокуратура
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