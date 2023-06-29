Прокуратура обнаружила нарушения в работе Комитета спорта исполкома Казани

Сотрудники надзорного ведомства провели проверку в работе Комитета физической культуры и спорта Исполкома Казани и выявили нарушения. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как удалось выяснить, руководство комитета производило несвоевременный расчет с сотрудниками при увольнении и выходе в отпуск. Кроме того, в организации не проводили обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда.

Таким образом в адрес руководителя Исполкома города внесено представление об устранении нарушений закона и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. Стоит отметить, что в отношении ряда сотрудников комитета также возбуждены административные дела.

В настоящее время акты реагирования находятся на рассмотрении.