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Прокуратура обнаружила нарушения в работе Комитета спорта исполкома Казани
Сотрудники надзорного ведомства провели проверку в работе Комитета физической культуры и спорта Исполкома Казани и выявили нарушения. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Как удалось выяснить, руководство комитета производило несвоевременный расчет с сотрудниками при увольнении и выходе в отпуск. Кроме того, в организации не проводили обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда.
Таким образом в адрес руководителя Исполкома города внесено представление об устранении нарушений закона и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. Стоит отметить, что в отношении ряда сотрудников комитета также возбуждены административные дела.
В настоящее время акты реагирования находятся на рассмотрении.
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