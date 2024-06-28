Прокуратура обнаружила нарушения в работе Детской железной дороги Казани

Татарская транспортная прокуратура проверила работу Детской железной дороги Казани и выявила нарушения. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, в организации были допущены нарушения требований о пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Начальнику Детской железной дороги было внесено представление. Должностное лицо, допустившее нарушение, привлечено к административной ответственности с назначением штрафа 20 тысяч рублей. По требованию прокурора нарушения устранили.