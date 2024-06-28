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Прокуратура обнаружила нарушения в работе Детской железной дороги Казани
Татарская транспортная прокуратура проверила работу Детской железной дороги Казани и выявила нарушения. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.
По данным ведомства, в организации были допущены нарушения требований о пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.
Начальнику Детской железной дороги было внесено представление. Должностное лицо, допустившее нарушение, привлечено к административной ответственности с назначением штрафа 20 тысяч рублей. По требованию прокурора нарушения устранили.
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