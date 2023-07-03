Прокуратура обнаружила нарушения при предоставлении субсидий Госкомитетом РТ по туризму

Прокуратура РТ провела проверку реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и нашла нарушения. Об этом «Татар-информу» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что Госкомитет РТ по туризму не соблюдал условий и сроков предоставления юрлицам субсидий.

В результате проверки в адрес председателя Госкомитета РТ по туризму внесено представление об устранении нарушений и привлечении виновных к дисциплинарной ответственности. Кроме того, в отношении руководителя ведомства возбуждено административное дело за нарушение условий предоставления субсидий. Ему назначили штраф в размере 10 тысяч рублей в доход государства.