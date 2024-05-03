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Прокуратура обнаружила нарушения на электросетях железной дороги в Юдино
Татарская транспортная прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства при эксплуатации электрических сетей Юдинской дистанцией электроснабжения Горьковской железной дороги.
В результате проверки было установлено, что на пяти электрических подстанциях допущены нарушения правил технической эксплуатации электрических станций, сетей и электроустановок. Эти нарушения могли привести к возникновению аварийных ситуаций. Кроме того, электроподстанции обеспечивали электроэнергией не только объекты транспортной инфраструктуры, но и жилые дома в некоторых районах Казани и Зеленодольского района.
В связи с этим транспортным прокурором было внесено представление начальнику дистанции электроснабжения. По требованию прокурора нарушения были незамедлительно устранены, сообщает пресс-служба ведомства.
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