Прокуратура обнаружила, что школа в РТ закупила дорогое оборудование и не использует его

Прокуратура Тюлячинского района проверила исполнение законодательства при реализации национального проекта «Образование» в одной из местных школ и выявила нарушения. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как выяснилось, благодаря нацпроекту в Аланскую СОШ поступили цифровые лаборатории для школьников по химии, экологии и нейротехнологии общей стоимостью более 600 тысяч рублей. Однако дорогое оборудование так и не было поставлено на баланс и никак не использовалось.

В итоге директору школы вынесли представление. Требование прокуратуры было выполнено, а руководителя привлекли к дисциплинарной ответственности.