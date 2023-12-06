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Происшествия 6 декабря 2023 14:44

Прокуратура обнаружила, что школа в РТ закупила дорогое оборудование и не использует его

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Прокуратура Тюлячинского района проверила исполнение законодательства при реализации национального проекта «Образование» в одной из местных школ и выявила нарушения. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как выяснилось, благодаря нацпроекту в Аланскую СОШ поступили цифровые лаборатории для школьников по химии, экологии и нейротехнологии общей стоимостью более 600 тысяч рублей. Однако дорогое оборудование так и не было поставлено на баланс и никак не использовалось.

В итоге директору школы вынесли представление. Требование прокуратуры было выполнено, а руководителя привлекли к дисциплинарной ответственности.

#Прокуратура РТ
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