Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Прокуратура обнаружила, что школа в РТ закупила дорогое оборудование и не использует его
Прокуратура Тюлячинского района проверила исполнение законодательства при реализации национального проекта «Образование» в одной из местных школ и выявила нарушения. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Как выяснилось, благодаря нацпроекту в Аланскую СОШ поступили цифровые лаборатории для школьников по химии, экологии и нейротехнологии общей стоимостью более 600 тысяч рублей. Однако дорогое оборудование так и не было поставлено на баланс и никак не использовалось.
В итоге директору школы вынесли представление. Требование прокуратуры было выполнено, а руководителя привлекли к дисциплинарной ответственности.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников