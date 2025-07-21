Прокуратура обнаружила, что компания из РТ утилизирует нефтяные отходы с нарушениями

Татарская природоохранная прокуратура проверила предприятие в Азнакаевском районе и обнаружила серьезные нарушения.

Выяснилось, что нет плана действий на случай разлива нефти, не контролируется качество очистки газа, а также отсутствуют защитные сооружения от загрязнений.

Кроме того, не учитываются выбросы токсичных веществ при утилизации отходов.

По итогам проверки возбуждено пять административных дел, руководству внесли представление об устранении нарушений.