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Происшествия 21 июля 2025 14:26

Прокуратура обнаружила, что компания из РТ утилизирует нефтяные отходы с нарушениями

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Татарская природоохранная прокуратура проверила предприятие в Азнакаевском районе и обнаружила серьезные нарушения.

Выяснилось, что нет плана действий на случай разлива нефти, не контролируется качество очистки газа, а также отсутствуют защитные сооружения от загрязнений.

Кроме того, не учитываются выбросы токсичных веществ при утилизации отходов.

По итогам проверки возбуждено пять административных дел, руководству внесли представление об устранении нарушений.

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