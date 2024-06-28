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Прокуратура Нижнекамска через суд требует взыскать с курьера аферистов 1,7 млн
В Нижнекамске городская прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать 1,7 миллиона рублей с курьера, участвовавшего в обмане пожилых людей, сообщили в ведомстве.
В мае этого года две пенсионерки стали жертвами классической схемы «родственник в беде». Мошенники, представившись сотрудниками полиции, сообщили женщинам о якобы случившихся ДТП с участием их близких. Для «решения проблемы» требовалось срочно передать крупную сумму денег.
Первая жертва, 87-летняя женщина, отдала курьеру 500 тысяч рублей. В тот же день другая пенсионерка лишилась 570 тысяч рублей аналогичным способом.
Благодаря оперативным действиям полиции курьер был задержан. Теперь прокуратура города выступает в защиту имущественных прав пострадавших, требуя вернуть им похищенные средства.
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