Прокуратура Нидерландов требует пожизненного заключения для обвиняемых по делу MH17

Единственным подходящим наказанием для обвиняемых по делу о гибели в 2014 году малайзийского Boeing 777 MH17 над Донбассом является пожизненное заключение. Об этом заявила сегодня на слушаниях в судебном комплексе «Схипхол» в Нидерландах прокурор Манон Риддербекс, передает ТАСС.

По мнению нидерландской прокуратуры, обвиняемые виновны по двум пунктам. Это крушение самолета, повлекшее за собой гибель людей, и убийство 298 находившихся на борту воздушного судна людей.

«По самой своей природе эти преступления настолько серьезные, а их последствия настолько велики, что с точки зрения наказания приемлемым является лишь тюремное заключение на максимальный срок», — подчеркнула Риддербекс.

Сторона обвинения уверена, что возможное наличие планов сбить военный самолет, а не гражданский «ничего не меняет». Не имеет значения и то, что никто из обвиняемых не осуществлял непосредственно запуск ракеты по самолету. В прокуратуре Нидерландов считают, что они отвечали за перемещение зенитного ракетного комплекса «Бук» и, соответственно, виновны наряду с управлявшими им людьми.

Кроме того, Риддербекс потребовала, чтобы суд при вынесении вердикта выдал ордер на арест обвиняемых, если они будут признаны виновными. По ее словам, хотя Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов живут в России, которая не экстрадирует своих граждан, а точное местонахождение Леонида Харченко неизвестно, это не означает их безнаказанности.

Авиалайнер Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над Донецкой областью Украины. Погибли все находившиеся на его борту 298 человек. В 2018 году Совместная следственная группа объявила, что ЗРК «Бук», сбивший лайнер, принадлежал Вооруженным силам РФ. В марте 2020-го в Нидерландах начались слушания по делу о крушении пассажирского самолета.