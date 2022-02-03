Прокуратура: Неисправность дымохода могла статью причиной гибели двух человек в Казани

После гибели от отравления угарным газом двоих жильцов дома по улице Шоссейная в Казани прокуратура города провела проверку.

Как рассказал ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, было проверено состояние внутридомового газового оборудования во всех пяти подъездах дома. Установлено, что дымоходы негерметичны. Из-за этого угарный газ полностью не выводился наружу и мог попасть в жилище. Негерметичность дымоходов объясняется тем, что сети изношены из-за возраста дома. Однако жалобы от жильцов не поступали.

По итогам проверки в адрес главы управляющей компании «Заречье» внесено представление об устранении нарушений и привлечении виновных сотрудников к дисциплинарной ответственности.