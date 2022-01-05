Прокуратура назвала незаконным и опасным катание детей на банане в Челнах

В соцсетях появился ролик, на котором в Набережных Челнах на площади «Азатлык» детей катают по снегу на банане с помощью мототехники.

Надзорное ведомство выяснило, что предпринимателю, который обслуживал праздничные мероприятия на этой площади, разрешалось разместить карусель «Ветерок», батутный комплекс «Кенгуру» и сетчатый батут. Однако выяснилось, что было незаконно организовано катание на зимнем банане на снегоходе.

Такое развлечение создает опасность для пешеходов и детей, которые находятся на самом банане. Прокуратура потребовала у предпринимателя исключить подобную услугу и устранить все нарушения. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.