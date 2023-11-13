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Прокуратура нашла нарушения в справках о доходах глав ряда поселений Мензелинского района
Прокуратура Мензелинского района при проверке достоверности и полноты данных о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, обнаружила нарушения, допущенные главами сельских поселений, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Нарушения законодательства выявлены в справках за 2021 год, представленных главами Наратлы-Кичуского, Кадряковского, Коноваловского, Староматвеевского, Иркеняшского и Верхнетакерменского сельских поселений.
В Совет Мензелинского муниципального района было внесено представление об устранении нарушений, а также причин и условий, им способствовавших.
В итоге полномочия главы одного из поселений досрочно прекращены из-за утраты доверия, остальным руководителям объявлены предупреждения.
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