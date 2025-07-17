Прокуратура нашла нарушения в содержании животных в казанском парке альпак

Прокуратура Кировского района Казани проверила парк альпак и обнаружила, что животные содержатся в плохих условиях.

Выяснилось, что в вольерах для копытных — дыры в ограждении, у ланей на песке валяются острые осколки кирпича. Лекарства для животных хранятся в холодильнике без контроля температуры.

Прокуратура района возбудила в отношении предпринимателя дела об административных правонарушениях по статье «Несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию».