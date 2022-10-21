Прокуратура нашла нарушения в реабилитационных центрах Татарстана

Прокуратура Республики Татарстан провела проверку негосударственных медорганизаций, которые занимаются реабилитацией алкоголиков и наркоманов в условиях стационара, сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Сейчас в республике работают 37 реабилитационных центров, которые расположены в 9 районах. Во время прокурорской проверки были выявлены серьезные нарушения. Так, в стационаре находились люди, которые были объявлены в розыск. Кроме того, лечение проходили подростки, а также обнаружены нарушения пожарной безопасности. В некоторых центрах плата за лечение проходила как добровольные взносы, а учет пациентов не велся.

К примеру, группа «Свобода» осуществляет свою деятельность без каких-либо документов и организационно-правовой формы, программы реабилитации пациентов нет, в связи с чем реабилитационным центром считаться не может. Кроме того, были выявлены нарушения правил пожарной безопасности.

Также нарушения пожарной безопасности были выявлены в ООО «Клиника Инсайт» и «Благотворительный реабилитационный центр имени Талгата Шайхуллина» в Альметьевске. В адрес руководства внесены представления.

Прокуратурой Советского района Казани еще в прошлом году в суд направлены исковые заявления о запрете деятельности реабилитационных центров – Автономной некоммерческой организации Центр социальной помощи «Надежда», Местной религиозной организации «Церковь христиан веры евангельской (пятидесятников) "Слово веры"», Религиозной группы христиан веры евангельской (пятидесятников) «Галгал», Благотворительного фонда помощи людям «Царство добра». Суд удовлетворил исковые заявления, деятельность указанных организаций прекращена.

«Всего по итогам настоящей проверки выявлено 32 нарушения правил пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства, внесено 9 представлений, возбуждено 2 дела об административном правонарушении», - уточнил Руслан Галиев.

