Происшествия 25 марта 2026 13:15

Прокуратура нашла нарушения в нескольких автошколах Казани

В Казани прокуратура проверила работу автошкол «Светофор», «Мотор», «Драйв», «Альбатрос» и «Татарстан» и обнаружила ряд нарушений. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Выяснилось, что автошколы не проводили аттестацию сотрудников и регулярные медосмотры преподавателей, а у некоторых учебных автомобилей нет полисов ОСАГО.

Руководителям автошкол направлены предписания об устранении нарушений, сейчас они находятся на рассмотрении.

#прокуратура рт #автошколы
