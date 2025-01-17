После проверки прокуратура нашла нарушения санитарных норм в трех магазинах и в одном кафе Буинска.

Выяснилось, что санитарные нормы нарушали всеми четыре предпринимателя.

В одном из магазине в нарушение закона табачная продукция открыто демонстрировалась посетителям.

Другой предприниматель открыл магазин, не уведомив об этом Роспотребнадзор.

Предпринимателей привлекли к ответственности и оштрафовали на общую сумму в 134 тыс рублей.