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Прокуратура нашла нарушения санитарных норм в трех магазинах и в одном кафе Буинска
После проверки прокуратура нашла нарушения санитарных норм в трех магазинах и в одном кафе Буинска.
Выяснилось, что санитарные нормы нарушали всеми четыре предпринимателя.
В одном из магазине в нарушение закона табачная продукция открыто демонстрировалась посетителям.
Другой предприниматель открыл магазин, не уведомив об этом Роспотребнадзор.
Предпринимателей привлекли к ответственности и оштрафовали на общую сумму в 134 тыс рублей.
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