news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
Происшествия 17 января 2025 18:22

Прокуратура нашла нарушения санитарных норм в трех магазинах и в одном кафе Буинска

Скопировать ссылку

После проверки прокуратура нашла нарушения санитарных норм в трех магазинах и в одном кафе Буинска.

Выяснилось, что санитарные нормы нарушали всеми четыре предпринимателя.

В одном из магазине в нарушение закона табачная продукция открыто демонстрировалась посетителям.

Другой предприниматель открыл магазин, не уведомив об этом Роспотребнадзор.

Предпринимателей привлекли к ответственности и оштрафовали на общую сумму в 134 тыс рублей.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100