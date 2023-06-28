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Прокуратура нашла нарушения при установке и эксплуатации аттракционов в Татарстане
Прокуроры городов и районов Татарстана проверили исполнение закона при установке и эксплуатации аттракционов и выявили нарушения, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
В результате проверки в 14 населенных пунктах республики выявлено 61 нарушение. Наиболее частыми нарушениями являются: отсутствие регистрации в органах Гостехнадзора, сертификата или декларации соответствия техническим требованиям, ответственного за техническое состояние должностного лица, информации о дате и субъекте ежегодной проверки, журнала учета технического обслуживания и ремонта и другие.
Всего надзорным ведомством вынесены 32 представления об устранении нарушений и привлечении виновных к ответственности. В отношении 14 руководителей возбуждены административные дела, к 6 предпринимателям предъявлены иски о запрете эксплуатации аттракционов, еще двоим объявлены предостережения.
В ведомстве отметили, что вопросы обеспечения безопасности эксплуатации аттракционов остаются на контроле в прокуратуре республики.
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