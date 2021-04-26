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Ру Тат
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26 апреля 2021  13:16
Павел Климчак

Прокуратура нашла нарушения пожарной безопасности в детском клубе в Нижнекамске

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Нижнекамская городская прокуратура во время проверки в детском клубе «Лимпопо» обнаружила 14 нарушений пожарной безопасности, рассказал и.о. официального представителя прокуратуры РТ Руслан Гусамов.

В здании не было автоматической пожарной сигнализации, огнетушители были неисправны, кабеля и электропровода не изолированы, работники клуба не прошли обучение мерам пожарной безопасности и прочие нарушения.

По результатам проверки возбудили административное дело по статье «Нарушение требований пожарной безопасности». Материалы проверки направили в орган пожарного надзора для рассмотрения по существу. Устранение выявленных нарушений остается на контроле прокуратуры.

противопожарная безопасность нарушение пожарной безопасности
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