Прокуратура нашла нарушения пожарной безопасности в детском клубе в Нижнекамске

Нижнекамская городская прокуратура во время проверки в детском клубе «Лимпопо» обнаружила 14 нарушений пожарной безопасности, рассказал и.о. официального представителя прокуратуры РТ Руслан Гусамов.

В здании не было автоматической пожарной сигнализации, огнетушители были неисправны, кабеля и электропровода не изолированы, работники клуба не прошли обучение мерам пожарной безопасности и прочие нарушения.

По результатам проверки возбудили административное дело по статье «Нарушение требований пожарной безопасности». Материалы проверки направили в орган пожарного надзора для рассмотрения по существу. Устранение выявленных нарушений остается на контроле прокуратуры.