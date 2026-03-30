Прокуратура нашла нарушения на выставке попугаев в Челнах

В Набережных Челнах прокуратура провела проверку на выставке попугаев «Попугайня» и нашла ряд нарушений. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Проверка показала, что фактически выставка работает как зоопарк, однако не соответствует установленным требованиям. Кроме того, не ведутся журналы наблюдения, кормления и уборки животных, помещения для хранения и приготовления кормов не отвечают санитарным нормам, отсутствуют необходимые документы на корма, а также лицензия на содержание животных.

В отношении предпринимателя возбуждены административные дела, ему предписано устранить выявленные нарушения.