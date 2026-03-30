Руc Тат
16+
Происшествия 30 марта 2026 17:17

Прокуратура нашла нарушения на выставке попугаев в Челнах

В Набережных Челнах прокуратура провела проверку на выставке попугаев «Попугайня» и нашла ряд нарушений. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Проверка показала, что фактически выставка работает как зоопарк, однако не соответствует установленным требованиям. Кроме того, не ведутся журналы наблюдения, кормления и уборки животных, помещения для хранения и приготовления кормов не отвечают санитарным нормам, отсутствуют необходимые документы на корма, а также лицензия на содержание животных.

В отношении предпринимателя возбуждены административные дела, ему предписано устранить выявленные нарушения.

Фото: Прокуратура РТ

#выставки #Прокуратура #Набережные Челны
Татарстанцам разъяснили правила безопасного чихания
29 марта 2026

Татарстанцам разъяснили правила безопасного чихания

29 марта 2026
Медведев заявил о неспособности баз США защитить союзников в Персидском заливе
29 марта 2026

Медведев заявил о неспособности баз США защитить союзников в Персидском заливе

29 марта 2026
