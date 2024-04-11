Прокуратура намерена помочь челнинке, лишившейся 3,2 млн рублей при продаже квартир

Прокуратура пытается помочь инвалиду из Челнов, который лишился денег из-за аферистов, сообщил официальный представитель Прокуратуры РТ Руслан Галиев.

Как выснилось, с февраля по март 2024 года неустановленное лицо, путем обмана и злоупотребления доверием потерпевшей, являющейся инвалидом 3 группы, по телефону предложило ей продать принадлежащую ей на праве собственности квартиру в Челнах.

В результате потерпевшая передала злоумышленнику 3,2 миллиона рублей от предполагаемой продажи квартиры.

Прокуратура направила в Набережночелнинский городской суд иск с требованием о признании сделки недействительной.

На данный момент исковое заявление еще не рассмотрено.

Изображение от Freepik.

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Прокуратура Татарстана