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Прокуратура намерена помочь челнинке, лишившейся 3,2 млн рублей при продаже квартир
Прокуратура пытается помочь инвалиду из Челнов, который лишился денег из-за аферистов, сообщил официальный представитель Прокуратуры РТ Руслан Галиев.
Как выснилось, с февраля по март 2024 года неустановленное лицо, путем обмана и злоупотребления доверием потерпевшей, являющейся инвалидом 3 группы, по телефону предложило ей продать принадлежащую ей на праве собственности квартиру в Челнах.
В результате потерпевшая передала злоумышленнику 3,2 миллиона рублей от предполагаемой продажи квартиры.
Прокуратура направила в Набережночелнинский городской суд иск с требованием о признании сделки недействительной.
На данный момент исковое заявление еще не рассмотрено.
Изображение от Freepik.
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