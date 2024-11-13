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Происшествия 13 ноября 2024 09:35

Прокуратура наказала главу бугульминского авиапредприятия за нарушения при сборе отходов

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В Бугульме сотрудники Камской транспортной прокуратуры выявили нарушения в области охраны окружающей среды.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, местным авиапредприятием не было организовано надлежащее обустройство и содержание мест сбора твердых коммунальных отходов. Прокуроры подчеркнули, что такие нарушения могли повлечь негативное воздействие на окружающую среду.

Руководителю авиапредприятия внесено представление. По требованию прокурора произведено переоборудование площадок для сбора отходов. Кроме того, Росприроднадзор оштрафовал руководителя предприятия на 10 тыс. рублей.

#Бугульма
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