news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 5 июля 2024 16:16

Прокуратура наказала бизнесмена, катавшего туристов по Казанке без лицензии

Скопировать ссылку

В Татарстане транспортная прокуратура провела профилактический рейд в акватории Волги и Казанки и выявила нарушения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, обнаружили владельца катера, который незаконно осуществлял коммерческую перевозку пассажиров. Сейчас судоводитель от управления маломерным судном отстранен, его катер помещен на специализированную стоянку.

Решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении статье «Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии».

#река казанка
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2