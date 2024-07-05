Прокуратура наказала бизнесмена, катавшего туристов по Казанке без лицензии

В Татарстане транспортная прокуратура провела профилактический рейд в акватории Волги и Казанки и выявила нарушения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, обнаружили владельца катера, который незаконно осуществлял коммерческую перевозку пассажиров. Сейчас судоводитель от управления маломерным судном отстранен, его катер помещен на специализированную стоянку.

Решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении статье «Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии».