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Прокуратура наказала бизнесмена, катавшего туристов по Казанке без лицензии
В Татарстане транспортная прокуратура провела профилактический рейд в акватории Волги и Казанки и выявила нарушения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Так, обнаружили владельца катера, который незаконно осуществлял коммерческую перевозку пассажиров. Сейчас судоводитель от управления маломерным судном отстранен, его катер помещен на специализированную стоянку.
Решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении статье «Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии».
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