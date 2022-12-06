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Ру Тат
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Происшествия
6 декабря 2022  11:10
Полина Шевчук

Прокуратура начала проверку после жестокой расправы над псом в Верхнем Услоне

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В соцсетях появилась информация, что житель Верхнего Услона жестоко расправился с дворовым псом. Он, по словам автора поста, затащил собаку в подъезд, где убил ее и сбросил вниз.

По словам жителей дома, они вызвали полицию. Стражи порядка забрали убитого пса.

Как сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, в полицию поступило заявление от местной жительницы. Проводится доследственная проверка, назначен ряд экспертиз. 

«Ход проверки находится под контролем у районной прокуратуры», – пояснил Галиев.
 

#живодер #Прокуратура РТ
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