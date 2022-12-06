Прокуратура начала проверку после жестокой расправы над псом в Верхнем Услоне

В соцсетях появилась информация, что житель Верхнего Услона жестоко расправился с дворовым псом. Он, по словам автора поста, затащил собаку в подъезд, где убил ее и сбросил вниз.

По словам жителей дома, они вызвали полицию. Стражи порядка забрали убитого пса.

Как сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, в полицию поступило заявление от местной жительницы. Проводится доследственная проверка, назначен ряд экспертиз.

«Ход проверки находится под контролем у районной прокуратуры», – пояснил Галиев.

