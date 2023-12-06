Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Прокуратура начала проверку после жалоб казанцев о коммунальной аварии на Маршальской
Прокуратура Татарстана организовала проверку информации о жалобах казанцев на невозможность проехать по улице Маршальской из-за коммунальной аварии, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
О проблеме казанцы сообщили в соцсетях мэрии Казани. Горожане отмечают, что на улице Маршальской, 25 прорвало водопровод.
«Вода бежит из-под люка, образовалась наледь и ямы. "Водоканал" заделывал сегодня одну яму, прекрасно видел, что вода бежит из-под люка, в метре от этой ямы. Довел проезжую часть до ужасного состояния. Проехать могут только высокие машины», — сообщил один из пользователей.
«Надзорное ведомство проконтролирует обеспечение безопасности дорожного движения и соблюдение нормативных сроков устранения последствий аварии», — указали в прокуратуре.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников