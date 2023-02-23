Прокуратура начала проверку после задержки рейса Казань - Оренбург более чем на 12 часов

Приволжская транспортная прокуратура начала проверку после задержки вылета рейса Казань – Оренбург более чем на 12 часов.

Как было установлено, накануне в аэропорту Казани произошла задержка вылета рейса авиакомпанией «Аэрофлот». Борт должен был вылететь в Оренбург в 20.00. Однако из-за погоды аэропорт Оренбурга не смог принять борт. Ориентировочно самолет вылетит 23 февраля в 10.00.

Работниками транспортной прокуратуры в аэропорту организован прием пассажиров.