news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 23 февраля 2023 09:22

Прокуратура начала проверку после задержки рейса Казань - Оренбург более чем на 12 часов

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Приволжская транспортная прокуратура начала проверку после задержки вылета рейса Казань – Оренбург более чем на 12 часов.

Как было установлено, накануне в аэропорту Казани произошла задержка вылета рейса авиакомпанией «Аэрофлот». Борт должен был вылететь в Оренбург в 20.00. Однако из-за погоды аэропорт Оренбурга не смог принять борт. Ориентировочно самолет вылетит 23 февраля в 10.00.

Работниками транспортной прокуратуры в аэропорту организован прием пассажиров.

#задержка рейса #транспортная прокуратура
autoscroll_news_right_240_400
news_bot_970_100

Главное