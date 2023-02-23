news_header_bot_970_100
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Прокуратура начала проверку после задержки рейса Казань - Оренбург более чем на 12 часов
Скопировать ссылку
news_top_970_100
Приволжская транспортная прокуратура начала проверку после задержки вылета рейса Казань – Оренбург более чем на 12 часов.
Как было установлено, накануне в аэропорту Казани произошла задержка вылета рейса авиакомпанией «Аэрофлот». Борт должен был вылететь в Оренбург в 20.00. Однако из-за погоды аэропорт Оренбурга не смог принять борт. Ориентировочно самолет вылетит 23 февраля в 10.00.
Работниками транспортной прокуратуры в аэропорту организован прием пассажиров.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа