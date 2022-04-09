Прокуратура начала проверку после хлопка газа в девятиэтажке на Габишева в Казани

После хлопка газа и последующего пожара на девятом этаже дома №7 по улице Габишева в Казани прокуратура Татарстана начала проверку. Об этом сообщает помощник прокурора РТ Яна Невмержицкая.

На данный момент предварительно установлено, что на девятом этаже девятиэтажки произошел хлопок газа, после чего вспыхнул пожар. В результате происшествия погиб хозяин квартиры.

На место происшествия выехал прокурор города Казани Олег Дроздов, прокурор Приволжского района города Казани Артур Шарипов. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на Габишево в Казани произошел пожар. В результате происшествия погиб один человек.