Прокуратура начала проверку после видео из Челнов, где подросток выпал из маршрутки

В соцсетях появилось видео, как в Челнах из маршрутки находу вывалился подросток. После падения юноша встает и убегает.

На кадрах из автобуса видно, как несколько ребят открывают заднюю дверь машины и один из них выпрыгивает на улицу.

По данному факту прокуратура Челнов проводит проверку. Как рассказал ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, будет проверено соблюдение требований безопасности при организации пассажирских перевозок.