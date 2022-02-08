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Ру Тат
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Происшествия
8 февраля 2022  13:25
Полина Шевчук

Прокуратура начала проверку после видео из Челнов, где подросток выпал из маршрутки

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В соцсетях появилось видео, как в Челнах из маршрутки находу вывалился подросток. После падения юноша встает и убегает.

На кадрах из автобуса видно, как несколько ребят открывают заднюю дверь машины и один из них выпрыгивает на улицу.

По данному факту прокуратура Челнов проводит проверку. Как рассказал ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, будет проверено соблюдение требований безопасности при организации пассажирских перевозок.

#проверка прокуратуры #Прокуратора РТ
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