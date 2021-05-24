Прокуратура начала проверку после видео, где рабочего подвесили в контейнере на 18 этаже

Надзорное ведомство начало проверку после видео, на котором рабочего подняли в контейнере на высоту 18 этажа, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Прокуратура вместе со специалистами проверит, как соблюдаются требования безопасности на этой строительной площадке. Если найдут нарушения, то будут приняты меры реагирования.

Ранее агентство сообщало о том, что в социальных сетях появилось видео, как рабочего, предположительно, на стройке общежития КГЭУ подвесили в контейнере на высоте 18 этажа.