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Ру Тат
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Происшествия
11 июля 2022  14:33
Павел Климчак

Прокуратура начала проверку после того, как в Челнах утонул 16-летний подросток

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По предварительным данным надзорного ведомства, 16-летний подросток решил сплавать за мячиком, но, когда заплыл за буйки, пропал из виду. Сейчас водолазы ищут пропавшего школьника.

 

Фото: Прокуратура РТ

На место происшествия выехал заместитель городского прокурора Айдар Салимуллин. Выясняются обстоятельства случившегося, сообщила и.о. старшего помощника прокурора РТ Яна Невмержицкая.

Также надзорное ведомство оценит работу органов местного самоуправления в обеспечении безопасности людей на водоемах.

 

Фото: Прокуратура РТ

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что в Набережных Челнах на Каме ищут подростка, который пошел купаться и пропал.

 

#Прокуратура #подросток #Набережные Челны
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