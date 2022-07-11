Прокуратура начала проверку после того, как в Челнах утонул 16-летний подросток
По предварительным данным надзорного ведомства, 16-летний подросток решил сплавать за мячиком, но, когда заплыл за буйки, пропал из виду. Сейчас водолазы ищут пропавшего школьника.
На место происшествия выехал заместитель городского прокурора Айдар Салимуллин. Выясняются обстоятельства случившегося, сообщила и.о. старшего помощника прокурора РТ Яна Невмержицкая.
Также надзорное ведомство оценит работу органов местного самоуправления в обеспечении безопасности людей на водоемах.
Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что в Набережных Челнах на Каме ищут подростка, который пошел купаться и пропал.