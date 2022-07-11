Прокуратура начала проверку после того, как в Челнах утонул 16-летний подросток

По предварительным данным надзорного ведомства, 16-летний подросток решил сплавать за мячиком, но, когда заплыл за буйки, пропал из виду. Сейчас водолазы ищут пропавшего школьника.

Фото: Прокуратура РТ

На место происшествия выехал заместитель городского прокурора Айдар Салимуллин. Выясняются обстоятельства случившегося, сообщила и.о. старшего помощника прокурора РТ Яна Невмержицкая.

Также надзорное ведомство оценит работу органов местного самоуправления в обеспечении безопасности людей на водоемах.

Фото: Прокуратура РТ

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что в Набережных Челнах на Каме ищут подростка, который пошел купаться и пропал.