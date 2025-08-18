news_header_top
Происшествия 18 августа 2025 11:09

Прокуратура начала проверку после смертельного ДТП с грузовиком в Татарстане

В Татарстане прокуратура начала проверку после смертельного ДТП.

Как сообщает пресс-служба ведомства, трагедия произошла сегодня около 06:30 на территории Мамадышского района у моста через Вятку. По предварительной информации, водитель автомобиля «Лада Ларгус», двигаясь в попутном направлении, не выбрал безопасную скорость и врезался в «Камаз».

В результате ДТП водитель и пассажир «Лады» скончались на месте.

На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Мамадышского района Фаниль Ахмадышев, проводится проверка.

#ДТП в Татарстане
