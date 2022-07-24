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Ру Тат
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Происшествия
24 июля 2022  13:08
Полина Шевчук

Прокуратура начала проверку после получения травм подростком на турнире по аквабайку в РТ

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После несчастного случая, который произошёл накануне на соревнованиях по аквабайку в Альметьевске, когда подросток получил травму, городская прокуратура начала проверку.

«В ходе проверки будет дана оценка надлежащему обеспечению организаторами, судьями и тренерами спортивного мероприятия безопасных условий пребывания спортсменов. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – пояснила помощник прокурора РТ Яна Невмержицкая.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Альметьевске во время соревнований по аквабайку травмы головы получил подросток.

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