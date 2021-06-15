Прокуратура начала проверку после погрома подростками одного из магазинов в Челнах

Прокуратура Набережных Челнов начала проверку после погрома, который устроили двое подростков в одном из городских магазинов. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По информации из соцсетей, молодые люди пытались украть спиртное из магазина. Когда один из посетителей поймал их и отобрал алкоголь, они ушли из магазина, разбив стекла на входных дверях. Позже подростки вернулись со своим отцом, который набросился с дубинкой на этого посетителя.

Надзорное ведомство проверит исполнение закона о профилактике безнадзорности и преступлений несовершеннолетних.