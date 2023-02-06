Прокуратура начала проверку после отравления двоих детей угарным газом в Бугульме

Бугульминская городская прокуратура начала проверку по факту отравления угарным газом двух детей, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 5 февраля, в доме №2 по улице Ворошилова в Бугульме. В больницу с отравлением угарным газом были доставлены 10-летняя девочка и 16-летний мальчик.

«Надзорное ведомство совместно с профильными специалистами выяснит причины и обстоятельства случившегося, а также даст оценку соблюдению законодательства об обеспечении безопасности при использовании и эксплуатации внутридомового газового оборудования», – уточнил Галиев.

