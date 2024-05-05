Прокуратура начала проверку после отмены рейса «Метеора» из Казани в Ульяновск

Приволжская транспортная прокуратура начала проверку по факту отмены рейса «Метеора» из Казани в Ульяновск. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, накануне из-за погодных условий в акватории Волги произошла поломка водного транспорта, направлявшегося в Ульяновск. В этой связи рейсы между указанными городами были отменены.

Сотрудники ведомства проверят соблюдение требований «эксплуатации водного транспорта, а также соблюдения прав пассажиров из числа жителей Казани и Ульяновска». При наличии оснований будут приняты меры реагирования.