news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 5 мая 2024 18:42

Прокуратура начала проверку после отмены рейса «Метеора» из Казани в Ульяновск

Скопировать ссылку

Приволжская транспортная прокуратура начала проверку по факту отмены рейса «Метеора» из Казани в Ульяновск. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, накануне из-за погодных условий в акватории Волги произошла поломка водного транспорта, направлявшегося в Ульяновск. В этой связи рейсы между указанными городами были отменены.

Сотрудники ведомства проверят соблюдение требований «эксплуатации водного транспорта, а также соблюдения прав пассажиров из числа жителей Казани и Ульяновска». При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2