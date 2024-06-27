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Происшествия 27 июня 2024 13:30

Прокуратура начала проверку после обрушения стены казанской «Пирамиды» на рабочего

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В Казани прокуратура начала проверку после обрушения стены культурно-развлекательного комплекса «Пирамида» на рабочего. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ведомства, ЧП произошло сегодня в 11.30 при выполнении демонтажных работ. Одна из стен здания обрушилась на голову рабочего. В результате 36-летний мужчина получил травму.

По данному факту прокуратура начала проверку. Выясняются все подробности произошедшего, в том числе организация, сотрудником которой является рабочий.

Фото: © Прокуратура РТ

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