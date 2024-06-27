Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Прокуратура начала проверку после обрушения стены казанской «Пирамиды» на рабочего
В Казани прокуратура начала проверку после обрушения стены культурно-развлекательного комплекса «Пирамида» на рабочего. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным ведомства, ЧП произошло сегодня в 11.30 при выполнении демонтажных работ. Одна из стен здания обрушилась на голову рабочего. В результате 36-летний мужчина получил травму.
По данному факту прокуратура начала проверку. Выясняются все подробности произошедшего, в том числе организация, сотрудником которой является рабочий.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников