Прокуратура начала проверку после обрушения стены казанской «Пирамиды» на рабочего

В Казани прокуратура начала проверку после обрушения стены культурно-развлекательного комплекса «Пирамида» на рабочего. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ведомства, ЧП произошло сегодня в 11.30 при выполнении демонтажных работ. Одна из стен здания обрушилась на голову рабочего. В результате 36-летний мужчина получил травму.

По данному факту прокуратура начала проверку. Выясняются все подробности произошедшего, в том числе организация, сотрудником которой является рабочий.