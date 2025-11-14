news_header_top
Происшествия 14 ноября 2025 13:44

Прокуратура начала проверку после обрушения потолка в ДК в одном из сел Татарстана

Фото: соцсети

Прокуратура Тукаевского района организовала проверку после обрушения потолка в зрительном зале в здании Мусабай-Заводского сельского дома культуры.

Как сообщает прокуратура Татарстана, инцидент произошел в ночь на 21 октября. Площадь обрушения составила более десяти квадратных метров. Руководство ДК и местные власти не сообщили о случившемся в правоохранительные и надзорные органы.

Специалисты проверят, как должностные лица контролировали состояние здания и обеспечивали его безопасность. При выявлении нарушений будут приняты необходимые меры.

