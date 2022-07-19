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Ру Тат
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Происшествия
19 июля 2022  11:20
Полина Шевчук

Прокуратура начала проверку после инцидента с избиением ребенка в детсаду Казани

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Прокуратура Вахитовского района Казани начала проверку после инцидента в одном из детских садов на улице Хади Такташ в Казани, сообщила помощник прокурора РТ Яна Невмержицкая.

Надзорное ведомство проведет проверку исполнения законодательства в сфере качества оказания образовательных услуг в дошкольном образовательном учреждении.

Прокуратура выясняет все обстоятельства произошедшего. По итогам будет дана оценка соблюдения требований законодательства о несовершеннолетних.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что полиции Казани проверяет информацию, что в родном из детских садов на улице Хади Такташ в Казани воспитатель била ребенка.
 

#Прокуратура РТ #избил ребенка #прокурорская проверка
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