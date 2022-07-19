Прокуратура начала проверку после инцидента с избиением ребенка в детсаду Казани
Прокуратура Вахитовского района Казани начала проверку после инцидента в одном из детских садов на улице Хади Такташ в Казани, сообщила помощник прокурора РТ Яна Невмержицкая.
Надзорное ведомство проведет проверку исполнения законодательства в сфере качества оказания образовательных услуг в дошкольном образовательном учреждении.
Прокуратура выясняет все обстоятельства произошедшего. По итогам будет дана оценка соблюдения требований законодательства о несовершеннолетних.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что полиции Казани проверяет информацию, что в родном из детских садов на улице Хади Такташ в Казани воспитатель била ребенка.