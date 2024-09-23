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Прокуратура начала проверку после гибели водителя на АЗС в Сабинском районе
Прокуратура Сабинского района РТ организовала проверку после ЧП с рабочим, которое произошло в июне 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Трагический инцидент произошел на территории автозаправочной станции около села Евлаштау. По данным ведомства, водителя организации «Саба» придавило кабиной при ремонте гидроцилиндра у самосвала. От полученных травм мужчина скончался.
Прокуратура района организовала проверку соблюдения фирмой законодательства об охране труда и выявила нарушения. В отношении управляющего отделения Евлаштау организации «Саба» возбуждено дело об административном правонарушении. Кроме того, прокуроры обратились с иском в суд с требованием взыскать компенсацию морального вреда в пользу родственников погибшего.
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