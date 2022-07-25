Прокуратура начала проверку после гибели в Бугульме маленькой девочки

Прокуратура РТ

Прокурорскую проверку начали после трагедии в Бугульме, где часть бетонной стены упала на 7-летнюю девочку и придавила ее насмерть. Об этом сообщает помощник прокурора РТ Яна Невмержицкая.

Предварительно установлено, что днем 7-летняя девочка с друзьями играла на территории заброшенного ремонтно-механического завода. В какой-то момент на нее рухнул фрагмент бетонного забора. От полученных травм ребенок погиб на месте происшествия.

«Для координации деятельности следственных органов на место происшествия выехал Бугульминский городской прокурор Артем Кривоносов, после чего правоохранителями возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности», – пояснила Яна Невмержицкая.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Бугульме часть бетонного забора упала на ребёнка и придавила его насмерть.