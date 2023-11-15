Прокуратура начала проверку после гибели рабочего на строящемся мостовом переходе в РТ

Прокуратура выясняет обстоятельства гибели рабочего в Лаишевском районе, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Трагедия произошла в понедельник. По предварительным данным, во время работ на строящемся мостовом переходе через Волгу на трассе М 12 сварщик упал с высоты в воду и пропал без вести.

Спустя сутки тело погибшего обнаружили в реке ниже по течению.

В результате прокуратура организовала проверку. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.