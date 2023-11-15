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Прокуратура начала проверку после гибели рабочего на строящемся мостовом переходе в РТ
Прокуратура выясняет обстоятельства гибели рабочего в Лаишевском районе, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Трагедия произошла в понедельник. По предварительным данным, во время работ на строящемся мостовом переходе через Волгу на трассе М 12 сварщик упал с высоты в воду и пропал без вести.
Спустя сутки тело погибшего обнаружили в реке ниже по течению.
В результате прокуратура организовала проверку. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.
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