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Руc Тат
Происшествия 15 ноября 2023 14:16

Прокуратура начала проверку после гибели рабочего на строящемся мостовом переходе в РТ

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Прокуратура выясняет обстоятельства гибели рабочего в Лаишевском районе, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Трагедия произошла в понедельник. По предварительным данным, во время работ на строящемся мостовом переходе через Волгу на трассе М 12 сварщик упал с высоты в воду и пропал без вести.

Спустя сутки тело погибшего обнаружили в реке ниже по течению.

В результате прокуратура организовала проверку. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

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