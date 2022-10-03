Прокуратура начала проверку информации об утечках газа в подъезде челнинки

В СМИ появилась информация, что жительница Челнов жалуется на постоянные утечки газа в подъезде дома № 47/15. По словам женщины, управляющая компания знает о проблеме уже около года, однако нормального ремонта не делает.

Женщина боится за свою жизнь, а также что утечка может стать причиной взрыва.

«Прокуратура Набережных Челнов организовала проверку информации на предмет соблюдения требований безопасности при эксплуатации внутридомового газового оборудования», – рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.