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Ру Тат
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Происшествия
3 октября 2022  21:32
Полина Шевчук

Прокуратура начала проверку информации об утечках газа в подъезде челнинки

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В СМИ появилась информация, что жительница Челнов жалуется на постоянные утечки газа в подъезде дома № 47/15. По словам женщины, управляющая компания знает о проблеме уже около года, однако нормального ремонта не делает.

Женщина боится за свою жизнь, а также что утечка может стать причиной взрыва.

«Прокуратура Набережных Челнов организовала проверку информации на предмет соблюдения требований безопасности при эксплуатации внутридомового газового оборудования», – рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

#утечка газа #Прокуратура РТ
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