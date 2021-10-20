Прокуратура начала проверку экстренной посадки в Нижнекамске самолета с хоккеистами

В связи с экстренной посадкой самолета в Нижнекамске, на борту которого была хоккейная команда «Амур», Камская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.

Инцидент произошел сегодня около половины первого ночи. Самолет «Боинг-737» авиакомпании «Якутия» вылетел из аэропорта Бегишево в Хабаровск. На борту находились 42 пассажира и 8 членов экипажа. Однако через 5 минут после взлета бортпроводники услышали нехарактерный звук проникающего в салон воздуха со стороны передней двери самолета. Экипаж доложил об этом пилоту, и капитан решил вернуться в аэропорт вылета.

На земле при осмотре выяснилось, что произошла разгерметизация передней двери. Для отправки хоккеистов авиакомпания «Якутия» предоставила резервный борт.

«На место выезжали Камский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа линейного отдела полиции. Транспортная прокуратура проверит обстоятельства, даст оценку действиям ответственных должностных лиц, при наличии оснований, примет меры прокурорского реагирования», – пояснили в пресс-службе ведомства.

Также на месте работают следователи, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.