Прокуратура Москвы вмешалась в конфликт с принятием школьников в десятый класс

Прокуратура Москвы выявила нарушение в школе № 57 из-за отказа зачислить ученика в десятый класс, сообщает РБК.

В ведомстве отметили, что учебное заведение нарушило право детей на получение среднего общего образования. Отец школьника рассказал, что в июне он получил уведомление об отказе зачислить сына в десятый класс из-за низкой оценки по математике на ОГЭ, проблем с дисциплиной и задолженностей в 8-м и 9-м классах. Однако он подчеркнул, что сын сдал экзамены по русскому и английскому языкам на «хорошо», а математику и географию — на «отлично». В январе школа заявила, что для перехода на следующий уровень нужно сдать ОГЭ на 4 и 5.

Хотя позже школа предложила перевести сына в гуманитарный класс, семья решила перейти в другое учебное заведение. Департамент образования Москвы отметил, что школы сами устанавливают критерии для приема учеников в следующий класс, учитывая сложности учебных программ.