Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Прокуратура Москвы вмешалась в конфликт с принятием школьников в десятый класс
Прокуратура Москвы выявила нарушение в школе № 57 из-за отказа зачислить ученика в десятый класс, сообщает РБК.
В ведомстве отметили, что учебное заведение нарушило право детей на получение среднего общего образования. Отец школьника рассказал, что в июне он получил уведомление об отказе зачислить сына в десятый класс из-за низкой оценки по математике на ОГЭ, проблем с дисциплиной и задолженностей в 8-м и 9-м классах. Однако он подчеркнул, что сын сдал экзамены по русскому и английскому языкам на «хорошо», а математику и географию — на «отлично». В январе школа заявила, что для перехода на следующий уровень нужно сдать ОГЭ на 4 и 5.
Хотя позже школа предложила перевести сына в гуманитарный класс, семья решила перейти в другое учебное заведение. Департамент образования Москвы отметил, что школы сами устанавливают критерии для приема учеников в следующий класс, учитывая сложности учебных программ.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»